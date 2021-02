mercredi 10 février 2021 • 699 lectures • 2 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a présidé hier mardi, une réunion sur les projets pétroliers et gaziers du pays. Ce, pour fait l’état des lieux.

Devant les ministres, responsables du Cos Ptrogaz, de petrosen etc., le chef de l’Etat a donné des directives pour ma mise en place d’un nouveau système de circulation de l’information afin que tous soient au même niveau d’information. Il a demandé l’actualisation de la loi sur le contenu local pour l’étendre au secteur minie. Macky Sall veut, aussi, que Petrosen place son fonctionnement dans l’axe des objectifs fixés par le président de la République et que l’institut national du Pétrole et du Gaz ait une fonction de certification.

Quant à l’attitude des responsables en charge de la gestion des affaires pétrolières et gazières, le chef de l’Etat leur dira : «Il nous faut une vigilance accrue de l’Etat notamment des hommes et des femmes relevant de la sphère publique dans la conclusion l’exécution et le suivi des contrats pétroliers. Nous devons comprendre que nous sommes là pour servir, et quelles que soient les responsabilités qui sont les nôtres, nous ne devons pas voir en avant nos intérêts personnels et nos égos. Il faut que nous comprenions que nous n’avons pas d’entités particulières. Il y a une chaine qui tourne avec des maillons et chaque maillon joue son rôle dans le fonctionnement de la chaine.»