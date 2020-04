« Nous ne devons plus dépendre de ceux qui veulent tester des vaccins chez nous »

IGFM – Didier Awadi pense que les Africains devront prendre leur destin en main et ne devraient plus dépendre de ceux qui veulent tester des vaccins chez nous. Il intervenait, avec Angélique Kidjo dans l’édition spéciale de la Tfm animée par Chérif Diop et Souleymane Niang pour parler du message qu’il faut pour l’Afrique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19