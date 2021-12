"Nous saisirons l’Assemblée pour que Macky soit attrait à la haute Cour de Justice...."

jeudi 2 décembre 2021 • 992 lectures • 6 commentaires

Yéwi Askan Wi ne lâche pas l’affaire Djibril Ngom, son ex coordonnateur à Matam qui s’était enfui avec leurs listes et qui a été récemment été reçu par le chef de l’Etat au palais présidentiel. Face à la presse, Sonko annonce qu’ils vont saisir l’Assemblée et l’Union africaine.

«Déthié a parlé de la plainte contre l’escroc Djibril Ngom. Mais on ne peut pas laisser son mentor qui est Macky Sall. Il a été prouvé que c’est Macky Sall qui est, de bout en bout, derrière. En le faisant, il a trahi son serment et en le recevant il a souillé l’institution présidentielle.



Et c’est pourquoi nous avons décidé qu’on ne peut pas laisser passer. Nous allons saisir l’Assemblée nationale pour que Macky sall soit attrait à la haute Cour de Justice pour haute trahison. Parce que ce qu’il a fait c’est de la haute trahison. Il a souillé l’institution et il a trahi son serment.



Mais avant, nous allons lancer une pétition pour que les sénégalais signent. Ensuite nous allons saisir l'Assemblée et ensuite saisir l'Union africaine parce qu'un homme capable de descendre à ce niveau ne mérite pas de présider aux destinées de l'Union africaine.»

Publié par Youssouf SANE editor