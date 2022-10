samedi 29 octobre 2022 • 173 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Vice-président du Comité national olympique et Sportif sénégalais (CNOSS), par ailleurs coordonnateur du COJOJ Dakar2026, s'est réjoui, ce samedi, à Saly, du lancement du festival Dakar en jeux en prélude des jeux olympiques de le jeunesse, prévus dans quatre ans, au Sénégal.

"Ce qui est sûr est qu'on peut dire que les jeux olympiques de la jeunesse sont bien lancés. Nous sommes prêts. Le lancement du festival Dakar en jeux, prouve que les jeux olympiques de la jeunesse sont bien lancés. Nos invités de Lausane et le Comité International Olympique (CIO) avec qui nous travaillons sont contents de voir que les travaux sont bien en avance. Il y a le village olympique et les infrastructures sont prêts. Nous sommes à Saly depuis hier, et demain nous serons à Diamniadio et après à Dakar. Cela prouve que le Sénégal a pris à cœur ces JOJ. Nous sommes surtout prêts à organiser ces JOJ. Le Sénégal est prêt. Nous espérons accueillir l'Afrique, le monde", a-t-il déclaré, ce samedi, à Saly, à l'occasion du lancement du festival Dakar en jeux en prélude des jeux olympiques de la jeunesse, qui auront en 2026 au Sénégal.



Le président du CIO, Thomas Bach, est attendu, cet après-midi, à Diamniadio avant d'être reçu, ce soir, par le Président de la République, Macky Sall, pour un dîner.



Pour rappel, cette semaine de joie pour les amoureux de la culture et du sport sera bouclée le samedi 5 novembre prochain, à Dakar.

