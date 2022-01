samedi 29 janvier 2022 • 371 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) En reprenant l'entraînement depuis hier après son choc contre le Cap Vert, Sadio Mané ne sait pas encore s'il sera titulaire demain, à Yaoundé, contre la Guinée équatoriale, en quart de finale de la CAN 2021.

"Sadio va bien, il a repris l'entraînemennt hier. Nous suivons sa progression, c'est un sportif de haut niveau. L'entraînement d'hier s'est bien passé hier, on espère aujourd'hui qui va s'entraîner normalement. La santé est importante. On n'a jamais joué avec la santé des joueurs. Le résultat est bien mais la santé des joueurs passera d'abord", a fait savoir Aliou Cissé, en conférence de presse de veille de match.



Le sélectionneur national a également donné des nouvelles de Bamba Dieng. "Nous espèrons qu'il puisse s'entraîner bien aujourd'hui, après un repos hier et avant hier. Mais aujourd'hui, il reprendra l'entraînement et nous espèrons qu'il sera prêt", a expliqué Cissé, indiquant que son groupe abordera le match avec la confiance surtout qu'il a le plaisir de retrouver l'ensemble de ses joueurs."



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)

