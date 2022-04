mercredi 20 avril 2022 • 807 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au 56e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus.

« Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures », a affirmé mercredi sur Facebook un commandant de militaires ukrainiens assiégés à Marioupol. Moscou a donné un nouvel ultimatum aux combattants ukrainiens, appelés à se rendre avant 11h TU.



Pour rappel, la Russie a annoncé mardi matin avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, entamant selon Kiev « la bataille pour le Donbass » envisagée depuis des semaines.



Le Pentagone a déclaré mardi que l'armée ukrainienne avait reçu des avions de chasse supplémentaires et des pièces détachées pour l'entretien de ceux-ci.



Les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus à « un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions », a déclaré mardi soir le gouvernement italien. Les alliés sont aussi tombés d'accord sur la nécessité « d'accroître l'isolement international de Moscou », a-t-il précisé dans un communiqué.



Accord avec la Russie sur un couloir humanitaire



Un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer des civils de Marioupol, assiégée. Aucun couloir d'évacuation n'avait été mis en place en Ukraine depuis samedi, faute d'accord avec les Russes qui ont intensifié ces derniers jours leurs frappes dans l'est de l'Ukraine.



