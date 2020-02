Nouveau Clip : Gaston dénonce les mauvais comportements

iGFM-(Dakar) De son vrai nom Bamar Ndoye, Gaston alias Baye Sen, le légendaire rappeur vient de surprendre ses fans avec un nouveau single à couper le souffle. Un mélange de sonorité traditionnelle et moderne, le tout dans un décor envoûtant, confirme que l’auteur de «WER DI WAX » a déployé la grosse artillerie pour servir à ses fans, cette vidéo qui va, sans nul doute concurrencer les tubes les plus appréciés sur la toile. Dans cette nouvelle vidéo, il dénonce ce besoin conscient ou inconscient de vilipender, les envies de Blesser pour marquer et faire mal, la bêtise sinon la bestialité et invite au silence et à l’introspection.