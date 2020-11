lundi 2 novembre 2020 • 149 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Abdoulaye Saydou Sow, le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été nommé Ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique.

Plus connu sur le terrain sportif avec également le poste de président de la Ligue de football amateur, Abdoulaye Saydou Sow, le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) continue de gravir les échelons. Plus d'un an après avoir été nommé Directeur du COUD (Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar) où il a réalisé de bons resultats, il devient Ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique, lors du remaniement.

Me Senghor : "Une nomination qui honore le football sénégalais"

Une nomination qui vient par ailleurs confirmer le rôle qu'il joue dans la région de Kaffrine en tant que responsable de l'APR, le parti au pouvoir. En entrant dans le second gouvernement du deuxième mandat du président Macky Sall, Abdoulaye Sow va sans doute quitter la Fédération puisqu'il a d'autres responsabilités plus lourdes sur les épaules.

Ce qui est fait puisque Me Augustin Senghor, le président de la Fédération, l'a souhaité bonne chance. "Toutes nos félicitations au Ministre Abdoulaye Saydou Sow pour cette nomination qui honore le Football Sénégalais. Bon vent et plein de succès dans cette nouvelle mission au service du Sénégal aux côtés du Chef de l’État, le Président Macky Sall."