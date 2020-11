jeudi 5 novembre 2020 • 98 lectures • 0 commentaires

Face à la presse aujourd’hui le mouvement Frapp France Dégage a fustigé la composition du nouveau gouvernement du Sénégal. Pour les activistes, ce gouvernement n’est rien d’autre que du ‘’Partage national’’.

Ils demandent ainsi la suppression du Conseil Economique Sociale et environnementale (Cese) actuellement dirigé par le patron de Rewmi, Idrissa Seck et le haut conseil des collectivités territoriales.

« Ce remaniement est un partage entre politiciens et nous considérons que ce partage ne profite pas au Sénégalais. Nous, on lutte contre le train de vie de l’Etat. On entend souvent que le président détient plus de huit milliards comme fond politique et 5 millions pour le président de l’assemblée national. En plus de cela, il Ya des institutions qui n’ont pas d’importance dans ce pays comme le Cese, Hcct, Cndt et le haut conseil du dialogue social. Ils doivent même être supprimé vue tous les problèmes qui engrainent le Sénégal comme le chômage, la santé, l’Education etc. » martele Alioune Badara Mboup au micro de Rfm