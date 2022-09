Nouveau Gouvernement : Souleymane Ndiaye valide les choix de Macky et lance un appel fort aux ministres

vendredi 16 septembre 2022 • 1130 lectures • 130 commentaires

Souleymane Ndiaye, le Secretaire General du Parti S2D, juge les choix du President Macky Sall pour la nomination du Premier et la formation du nouveau Gouvernement. Dans une note reçu à iGFM, il loue les qualités du nouveau premier ministre Amadou et des membres du Gouvernement qu’il qualifie d’éminents intellectuels avant de les inviter très à l'écoute et proche des citoyens comme le souhaite Macky.

«Par la présente, je tiens à féliciter le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL pour le nouveau Gouvernement mis en place, ce 17 septembre 2022. Je félicite également le nouveau Premier Ministre Monsieur Amadou BA qui est un éminent intellectuel, un homme de consensus, ainsi que tous les ministres membres du gouvernement. Les choix faits sont très pertinents et nous encourageons l'équipe gouvernementale dans le déroulement de la feuille de route déclinée par son Excellence le Président de la République Monsieur Macky SALL et son Premier Ministre. « Comme le souhaite le Président de la République, il faudra être très à l'écoute et proche des citoyens avec lesquels il faut entretenir un lien permanent.», a déclaré le patron de S2D.



En fidèle allié du chef de l'Etat, Souleymane Ndiaye ajoute : «Pour ma part, je reste encore plus engagé à soutenir le Président de la République à matérialiser son projet de société pour la nation sénégalaise».

