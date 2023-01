mercredi 4 janvier 2023 • 1814 lectures • 0 commentaires

People 22 heures Taille

Désormais, Mia Guissé ne passe pas inaperçue. En effet, l’ex-épouse de "No face" a repris sa vie en main après le divorce. Elle a adopté un nouveau style vestimentaire, plus aguichant. Sur son dernier morceau « la vie est belle » ainsi que sur scène, la jeune femme arbore un habillement plus sexy.

Depuis sa séparation avec son ex mari, c’est une nouvelle femme que les fans ont découverte. Habituée aux habits amples et aux foulards de tête, ces derniers temps Mia se montre avec un look sexy et assumé.



En effet, elle déclare, dans une interview accordée au quotidien l’Observateur, qu’elle a toujours été une fille joviale qui faisait attention à son look. Seulement, elle précise: «Je n’aimais pas la façon dont je m’habillais. Je m'étais juste adaptée et je créais des vêtements dans ce style ».

PUBLICITÉ

Pour son frère Djibril Guissé, le changement de Look de Mia est tout à fait normal. « Avant son union avec No Face, Mia s'habillait comme toutes les filles de son âge. Elle était toujours soit en jean, soit en robe ou en jupe. Mais, c'est après son union que son mari a eu un contrôle sur sa mise et lui a imposé un style vestimentaire», indique-t-il.



Étant donné qu'elle était dans les liens du mariage, la chanteuse ne pouvait que s'y conformer. «C'est pourquoi on la voyait souvent habillée en tenue traditionnelle. Aujourd'hui, c'est sa véritable personnalité qui transparaît à nouveau. Elle a 30 ans, donc, elle choisit de porter les habits qu'elle veut et qui sont adaptés à son statut d'artiste. Comprenons-le ainsi», conclut Djibril Guissé...