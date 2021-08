lundi 9 août 2021 • 183 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Réélu samedi, à l'issue de l'Assemblée Générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le président a des défis à relever.

L’information est tombée samedi dernier, peu avant 18h, Me Augustin Senghor a été largement réélu à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) avec 326 voix devant Mady Touré (123 voix). A 52 ans, le patron du foot sénégalais entame un quatrième mandat de président avec des nombreux défis qui se dressent face à lui.

Management pour une gestion modernisée, un DTN à recadrer...

Me Augustin Senghor n’a peut-être jamais eu autant de travail devant lui. Le premier défi concerne le management. Le président depuis 2009 devra « faire le ménage » alors que la Fédération est toujours considérée comme une "armée mexicaine". Ce, pour une gestion modernisée. Le management du Directeur Technique National, Mayacine Mar, est critiqué depuis plusieurs années à cause de ses nombreux voyages avec l'équipe nationale A au moment où il était attendu pour faire le tour du pays. Sur le plan Marketing, la nouvelle équipe doit relever le défi. C'est là où ça marche le moins avec l'absence de boutiques pour la vente de maillots des Lions du Sénégal. Il faudra aussi attirer plus de sponsors.

Les infrastructures

Me Senghor et son équipe devront régler la « crise » des infrastructures même si c'est l'Etat qui construit des stades. Mais, la FSF doit jouer un rôle en montrant une ferme volonté. D'ailleurs, le stade Lat Dior le seul qui accueille les rencontres internationales au Sénégal n'est toujours pas homologué alors que les Lions doivent recevoir le Togo en septembre pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

La CAN au Cameroun

Enfin, Me Senghor doit être catégorique avec le sélectionneur national, Aliou Cissé, dans la quête de la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon. Un trophée que Cissé doit aller chercher au Cameroun en janvier 2022 même si le président de la Fédération a déclaré que ce sera avec l'union de toutes les forces.