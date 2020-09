jeudi 3 septembre 2020, par Daouda Mine

IGFM - Plusieurs anciens cadres du Parti démocratique Sénégalais (Pds) ont déposé un dossier à la Préfecture de Dakar pour la reconnaissance de leur nouveau parti nommé Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (Pld/As).

"Mandatés par l’assemblée générale constitutive du Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (Pld/As) tenue le 31 août 2020, nous avons déposé ce jour, à la préfecture de Dakar, le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de notre parti", informe Oumar Sarr, ancien coordonnateur du Parti démocratique Sénégalais (Pds).

"Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, il n’était pas possible d’organiser de grands rassemblements tout en respectant les mesures barrières. C’est pourquoi, nous remercions les milliers de Sénégalaises et de Sénégalais, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, qui se reconnaissent déjà dans notre projet politique et qui, de fait, avec ceux qui ont pu prendre part à l’Assemblée générale constitutive, nous ont fait confiance pour les représenter", ajoutent-ils.

Dans les prochains jours, les responsables de Pld/As tiendront une conférence de presse à leur permanence nationale, sise Liberté 6 extension Dakar, pour exposer leur programme fondamental, détailler le chronogramme de leurs activités et présenter leur Direction nationale.