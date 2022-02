vendredi 25 février 2022 • 157 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ficelé depuis décembre 2019, le combat de lutte avec frappe devant opposer Modou Lo à Ama Baldé risque de ne plus se tenir en raison de plusieurs reports dont le dernier a été annoncé, hier jeudi.

Qui pouvait prédire que cette affiche royale allait aussi durer sans qu'elle ne se tienne? Sans doute personne. En décembre 2019, le promoteur Luc Nicolai annonçait la matérialisation du combat entre le sociétaire de Rock Energie et celui de Falaye Baldé. Une affiche qui a fait beaucoup parlé depuis son annonce. Mais, le hic est que ce combat tant souhaité par les amateurs tarde à se tenir.



Le promoteur Luc Nicolai a déjà perdu gros



Ce n'est pas un secret et il faut oser le dire. Le promoteur Luc Nicolai a perdu gros depuis l'annonce de ce combat. Le premier face à face qui devait se tenir dans les locaux d'un média privé, est tombé à l'eau en raison des violences qui ont causé plusieurs blessés. Ce jour là, les deux lutteurs n'ont pu se parler. Car, Modou Lo avait préféré rentrer par mesure de sécurité, au moment où Ama Baldé était à l'intérieur. Des violences qui n'ont pas plu au promoteur Luc Nicolai visiblement très déçu ce soir-là.



Pire, cette semaine peu avant l'annonce de la blessure de Modou Lo, nous apprenons que Luc avait déjà confectionné plusieurs tableaux publicitaires en prélude au combat qui était fixé pour le 13 mars 2022, à l'arène nationale. C'est sans doute une grosse perte pour lui, qui a déjà injecté des millions depuis l'officialisation du combat royal.



Même si ce combat devrait se tenir un jour, mais ce ne sera pas cette année, car le calendrier de la saison de lutte est déjà plein et même en début de saison prochaine, ça risque de coincer. D'autant qu'entre novembre et décembre 2022, il y aura la Coupe du monde "Qatar 2022".



Modou et Ama, une préparation sans arrêt



Forcément, un sportif de haut niveau doit se préparer. Mais jusqu'à quand? Depuis deux ans, Modou Lo et Ama Baldé préparent ce combat. Et leur préparation nécessite forcément beaucoup de moyens financiers sachant que le plus gros du travail se passe à l'étranger notamment aux Etats-Unis où ils font au moins trois mois. Sans compter, la dernière partie de préparation qui se tient au Sénégal. A cela s'ajoutent les sacrifices et la préparation mystique. Une préparation inaboutie qui a déjà duré plus de deux ans. Les trois reports en sont la cause. Le premier est causé par la pandémie, le second, c'était en accord avec les managers des deux lutteurs et le Comité National de Gestion (CNG). Quand au troisième, il est causé par la blessure du roi des arènes Modou Lo, à l'entraînement, trois jours avant son retour au Sénégal. Un nouveau coup dur pour les amateurs qui s'interrogent sur la tenue réelle de ce combat royal. Le suspense reste entier.

