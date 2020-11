jeudi 5 novembre 2020 • 289 lectures • 1 commentaires

Nouveau Gouvernement : Macky centralise le pouvoir au palais

iGFM-(Dakar) Après la nomination du nouveau Gouvernement, le chef de l’Etat Macky sall a procédé ce jeudi, à la signature du décret 2020-2100 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique. Il ressort de la lecture dudit décret que l’ensemble des services stratégiques de l’Etat sont répartis entre la Présidence de la République et le Secrétariat général du Gouvernement.

Il en ressort également que la Présidence et le secrétariat Général du gouvernement centralisent directement les services, agences et administrations les plus stratégiques de la machine Etatique.

La présidence de la République a hérité de 4 grands cabinets, 5 pôles de coordination (diplomatique, affaires protocolaires, communication, sécurité, coordination des missions régaliennes), des services du palais, du secrétariat général de la présidence avec 23 services rattachés et de 19 autres administrations dont des agences, des bureaux et comités stratégiques.

Pour sa part, le secrétariat général du gouvernement centralise 5 directions, 4 services et deux autres administrations dont l’Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire et la Haute Autorité du WAQF.





