iGFM - (Dakar) L'acteur culturel, producteur de spectacles, Manager d'artiste, consultant et parolier, Guissé Pène a adressé ce mardi une lettre ouverte au président Macky Sall pour marquer son étonnement face ce qu'il appelle l'entêtement de certains dirigeants à vouloir imposer aux sénégalais des maillots incohérents.

Lettre ouverte à monsieur le président de la république du Sénégal.

Monsieur le président

De grâce les nouveaux maillots du Sénégal ne sont pas cohérents et nous nous trouvons face à des "entêtés" qui ne veulent pas reconnaître leurs torts. Avoir des pensées incohérentes et la conduite de même ça peut etre de la folie.

Le plus sage des hommes veut-il connaître la folie, qu'il réfléchisse sur la marche de ses idées.

La folie pendant la veille est de même une maladie qui empêche un homme nécessairement de penser et d'agir comme les autres.

Ne pouvant avoir des idées convenables, on s'entête à se donner raison.

C'est pourquoi Monsieur le président de la république je vous adresse cette lettre pour vous prier d'intervenir auprès des autorités sportives pour leurs dire que ces maillots pour nos sélections ne représentent pas le Sénégal.

Ils sont beaucoup plus qu'une insulte à notre drapeau, nos institutions.

1- Le drapeau sénégalais n'est pas horizontal il est vertical.

Les couleurs sénégalaises expriment dans l'ordre : la nature, la savane et le sang. Ses dispositions sur ce maillot ne sont pas cohérentes.

2- sur le maillot vert il est incompréhensible, impensable et absurde de floquer un étrier alors que le lion représente le pays.

Monsieur le président de la république aucun sénégalais ne se reconnaît sur ces maillots qui ne reflètent ni notre histoire ni nos valeurs.

L'entêtement dans le faux, sans bonnes raisons et même sans raisons, par pure obstination et pour impatienter le prochain est une des choses qui font démanger les poings dans les classes incultes et la langue chez les gens bien élevés.

Certains decideurs sont nécessairement entêtés moins ils ont d'idées structurantes.

Les entêtés prennent en haine ceux dont on leur cite les opinions, mais cela ne nous fera taire s'il est vrai que la sélection sénégalaise est notre sélection à nous tous.

Ne dit on pas souvent que les meilleures objections sont, pour l'entêté, comme des pierres sur sa route ; il les écarte, ou passe par-dessus ?

Un esprit borné ajoute à son peu de prévoyance un entêtement insurmontable.

Monsieur le président de la république de grâce ne laissez pas passer cette occasion d'exprimer la beauté et le confort des sénégalais dans un maillot motivant pour des succès futures.

Si Puma ne connaît pas notre histoire faisons appel à l'expertise très féconde locale.

Merci monsieur le président de la république.

Guissé Pène

Acteur culturel