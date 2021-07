samedi 10 juillet 2021 • 252 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Oumar Pène cultive le lien intergénérationnel en invitant le rappeur Faada Freddy dans son album avec le morceau “Lu tax”.

“C’est une bénédiction de faire un duo avec Oumar Pène, un grand maître, un parrain et un coach. Il nous a toujours transmis cette fureur de vaincre et ce courage d’aller de l’avant”, a ainsi témoigné le rappeur qui considère Oumar Pène comme un “un symbole de réussite”, rapporte Aps dans un entretien.

A côté de cet album international orienté vers une consommation digitale, un autre disque sera mis sur le marché local réalisé par le bassiste Dembel Diop.

Oumar Pène reste constant dans sa musique avec ses rythmes et mélodies, une chose qu’il dit avoir cultivé toute sa vie durant.

“Cette musique, c’est toute une vie, c’est comme un tracé que l’on emprunte à chaque fois”, a affirmé le chanteur qui prépare ainsi sa prochaine sortie à travers un traditionnel concert dédié à ses fans, le 14 août prochain.