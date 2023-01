lundi 2 janvier 2023 • 430 lectures • 0 commentaires

People 2 jours Taille

iGFM – (Dakar) Absente de la scène depuis presque trois ans pour des raisons de santé, la diva Coumba Gawlo Seck est plus forte que jamais. Depuis Paris, la chanteuse fait encore preuve de courage. Elle adresse ses meilleurs vœux à tous les Sénégalais et promet de faire un retour triomphal sur la scène. L'intégralité de son message :

Chers public, amis et fans,

À l’entame de l’année 2023, je voudrais m’acquitter de l’agréable devoir d’adresser mes vœux les meilleurs à vos familles, vos proches et vous-mêmes. Je tiens aussi à vous réaffirmer que vos prières et tous les témoignages de compassion me vont droit au cœur et m’aident à traverser cette épreuve induite par mon retrait momentané de la scène musicale.

PUBLICITÉ

Vous ne pouvez imaginer combien vous voir en personne, communier avec vous me manque ! Je suis née pour chanter. Depuis ma plus tendre enfance, je n’ai fait que ça. Et aujourd’hui, rester si longtemps sans le faire, et surtout à vos côtés, me pèse énormément.

PUBLICITÉ

Je continue d’y croire et vous promets de vous retrouver très bientôt. J’ai très hâte de vous faire entendre toutes mes nouvelles compositions, car depuis mon retrait de la scène musicale, en dehors du temps consacré à ma convalescence, je me suis attelée, parmi tant d’autres activités, à l’écriture de nouvelles chansons. Par la grâce de Dieu, mon état de santé s’améliore, mais en attendant de vous retrouver sur scène, je compte reprendre très bientôt mes activités, notamment humanitaires, sociales et caritatives.

Je vous donne rendez-vous très prochainement. Inch Allah ! Je vous réitère mes vœux les meilleurs pour l’année 2023. Deweuneuti."