iGFM (Dakar) Nommé hier entraîneur du Jaraaf de Dakar pour trois ans, Youssouph Dabo a justifié son choix, lors d'un entretien réalisé par le club de la Médina.

"C'est avec beaucoup de plaisir que je prends les rênes de l'ASC Jaraaf, un choix naturel pour le club de la ville qui m'a vu grandir. C'est une grosse fierté de devenir entraîneur de cette équipe, car c'est un retour à la source", a dit celui qui a été champion du Sénégal avec Teungueth FC en 2021. "En réunissant nos énergies et notre savoir-faire, nous pouvons écrire une nouvelle belle page de l'histoire du Jaraaf de Dakar", a ajouté Dabo qui avait conduit TFC en phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF.



"Nous disposons des ressources nécessaires pour gagner une Coupe d'Afrique"



"D'énormes défis nous attendent. Quand on débarque dans un club comme le Jaraaf, on n'a pas besoin de vous dire de gagner, parce que c'est une obligation. Ce n'est pas que ça, parce qu'on ne peut pas gagner aujourd'hui ce que le club n'a jamais gagné. Ils ont remporté le championnat et la Coupe du Sénégal. Peut-être qu'on aura la chance de gagner une Coupe d'Afrique, parce que nous y croyons. Mais, c'est au plan organisationnel que le Jaraaf doit tout faire pour être une référence, parce qu'en Tunisie, on entend souvent parler de l'Espérance de Tunis. En Guinée, vous avez le Horoya. Donc, pourquoi pas aujourd'hui, le Jaraaf de Dakar à la tête de la locomotive? C'est bien possible, parce que nous disposons des ressources nécessaires.



Ce n'est pas parce que c'est le Jaraaf qu'on doit facilement gagner. On sera attendu comme d'habitude, mais je pense qu'on sera capable de faire un bon résultat si tout le monde s'y met."

