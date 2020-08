Nouvelle règlementation, vente en ligne: Le ministère du Commerce outille les acteurs de la boulangerie

iGFM – (Dakar) Le ministre du Commerce a lancé les travaux d’information et de formation des boulangers sur la nouvelle règlementation du secteur de la boulangerie et sur l’utilisation de la plateforme de marketing et de vente en ligne. Les travaux ont eu lieu ce lundi.

«Dans un contexte marqué par la situation sanitaire et économique liée à la maladie du Covid-19, la priorité doit être mise sur une plus grande protection des consommateurs, sur la résilience des entreprises et sur des projets innovants capables d’améliorer le rendement de celles-ci et l’accessibilité de leurs produits. Une première phase, dans cette direction, a été expérimentée durant les mois d’avril et mai passés avec un début de mise en application du décret 2019-2277 règlementant les activités et l’expérimentation du projet ‘‘Jaayma Mburu’’. Aujourd’hui, l’objectif est donc d’accélérer le rythme de mise en œuvre des importantes dispositions contenues dans le décret à travers notamment des activités comme celle qui nous réunit aujourd’hui», a expliqué Assome Aminata Diatta.

Le ministre du Commerce d’ajouter que le décret 2019-2277 règlementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et des pâtisseries au Sénégal fait partie des dispositifs règlementaires les plus importants pris dans ce domaine ces dernières années. Le texte ne vise la levée les blocages structurels que connaît le secteur pour le porter durablement vers un solide assainissement. Aussi, poursuit-elle, le décret, traite, de façon large et complète les différents obstacles liés à l’assainissement de la filière tout en visant à encourager la relance d’une saine concurrence et le renforcement de l’attractivité des métiers concernés.

«Autant d’objectifs qui ont justifié que ce décret s’attachât particulièrement à réformer fortement le sous-secteur de la distribution, à règlementer vigoureusement l’accès aux différentes professions, d’organiser les relations commerciales entre boulangers et distributeurs, de conformer la norme sur la qualité et le transport du pain, de normaliser les règles sur la construction des boulangeries, etc», indique le ministre.

Bien que l’Etat ait mis en place ces outils, l’assainissement du secteur ne pourrait réussir sans l’adhésion des acteurs. Elle a donc appelé les boulangers à accompagner le processus et à opérer un choix éclairé vers plus d’innovations dans les relations fournisseurs-distributeurs-consommateurs.

«A travers ces actions que nous élargirons dans d’autres secteurs, ce que nous visons ensemble c’est la matérialisation d’un principe fort : celui de doter le Sénégal d’une masse critique de de PME boulangères fortes et économiquement viables. Cette possibilité est encore loin d’être acquise. Elle reste donc un combat permanent. Ce combat est une immense responsabilité pour nous tous», indique Assome Aminata Diatta.