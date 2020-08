Nouvelles mesures: Aly Ngouille Ndiaye face à la presse

iGFM – (Dakar) Après les instructions données par le chef de l’Etat hier mercredi en conseil des ministres, Aly Ngouille NDIAYE, le ministre de l’Intérieur, fera face à la presse ce vendredi 07 Août 2020 à 16H00. Ce, pour se prononcer sur les nouvelles mesures prises par son département.

Pour rappel, le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès des plages et des rassemblements publics sur l’étendue du territoire de la région de Dakar.»

En conseil des ministres, il a aussi condamné la recrudescence des actes de délinquance et de vandalisme, demandant aux ministres de l’Intérieur et des Forces armées de renforcer la sécurisation des bâtiments et édifices publics et de mettre en place une stratégie préventive de lutte contre la délinquance et l’occupation anarchique de la voie publique.