samedi 28 novembre 2020 • 33 lectures • 0 commentaires

Société 15 mins Taille

iGFM – (Dakar) La persistance de la chaleur au mois de novembre, cette année, est à la limite de la normale. C’est en tout cas, ce qu’ont décelé les ingénieurs de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Cheikh Tidiane Diédhiou, ingénieur prévisionniste à l'Anacim a déclaré que la chaleur était au-dessus de la moyenne vérifiée depuis plusieurs années au Sénégal. «En se référant à la climatologie, le mois de novembre de cette année est anormalement chaud. Les températures observées ont dépassé la moyenne climatologique de novembre», a-t-il affirmé. Ses propos sont rapportés par le Quotidien national Le Soleil.

En effet, la persistance de la chaleur en période de fraîcheur serait due à un retard des descentes d'airs froids en provenance des titres tempérées et à la présence du régime de vent d'Est.

Cependant, depuis quelques jours, la bouffée de chaleur est tempérée par une baisse des températures. Les modèles de prévision indiquent une tendance progressive à la baisse de la température vers l'installation de la période de fraîcheur.

Mais, globalement, l’Anacim a décelé que les températures restent plus ou moins élevées sur le pays en périodes de fraîcheur qui sont de plus en plus rares. Ce constat pourrait s'expliquer par la hausse notable et progressive des températures dans le contexte actuel du changement climatique.

Mais, selon Cheikh Tidiane Diédhiou, il est difficile d'attribuer la persistance de la fraîcheur en novembre au changement climatique. «Il est vrai que le le contexte du changement climatique impact sur le climat en général, mais il est difficile d’attribuer spécifiquement cette persistance de la chaleur en novembre à un changement climatique», précise de météorologue.