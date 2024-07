vendredi 7 juin 2024 • 4872 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En zone mixte, El Hadji Diouf a donné son point de vue sur le nul (1-1) concédé contre la RD Congo et le match de dimanche face à la Mauritanie, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

“C’est peut-être ce point qui va nous qualifier parce que la RDC va récupérer des points à l’extérieur", a d'emblée dit El Hadji. "Aujourd’hui, les dieux du football n’étaient pas avec nous car avec le match que Jackson a fait, il méritait au moins de marquer un but. Mais c’est le football et je crois qu’on va avoir un championnat passionnant dans ce groupe", a ajouté l'ancien international sénégalais. Comme je dis toujours, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Le match contre la Mauritanie ? On va y aller avec sérénité pour être séreux et faire le match qu’il faut afin d’accrocher les trois points."