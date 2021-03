« Number One », K-Smile rend hommage aux femmes

iGFM – (Dakar) La scène c’est son indispensable moteur, le lieu où K-Smile partage ses « positive vibes ». Il y apparaît souriant et provocateur, conscient de ses racines sénégalaises, éclairé par son exil européen, boosté par ses rencontres bretonnes. Toujours guidé par un idéal de fusion, sans confusion, et une trame reggae aux multiples facettes. Son projet 2017 « SoundFuzion, Vol.1 » l’incarne bien, à la fois collaboratif, politique et sensible.

Car l’artiste se confirme lover, utopique et rebelle. Lover, il chante l’amour : « c’est ma sensibilité, j’aime la vie, la beauté, les gens ». Utopique, il défend une vision universaliste : « toujours mettre l’humain au centre. L’humain est sacré, il est capable de beaucoup ». Rebelle, il commente le monde avec ses tripes : « quand j’évoque l’esclavage ou le racisme, j’ai envie de poser des questions, d’engager des réflexions. Il faut que l’on se parle, que les vérités puissent être dites pour que l’on avance ensemble », exhorte-t-il.

A 38 ans, l’artiste a autoproduit plusieurs albums et EP aux confins du reggae, du dance hall, du rock, de l’afro, de la soul et du rap. Son prochain 8- titres s’annonce rock steady. « Ras’Soul », âme rasta et halo lumineux.



