Ô Badou (Par Adam Sène)

dimanche 29 août 2021 • 176 lectures • 0 commentaires

Blog 5 heures Taille

Quand j'ai décidé de tout plaquer pour la musique, diplômes, enseignement et le privilège moral et sociétal que tout cela procure, tu as été le seul, cher cousin, à croire en moi. Tu m'as accompagnée à mes débuts sans rien attendre en retour et quand je t'ai dit "tu veux que je te remercie quand je sortirai la vidéo" tu m'as répondu "Non c'est mon devoir, tu m'as certes trahi en épousant un autre mais tu restes ma diabarou yonou yalla".

Quand tu faisais des déclarations pertinentes et nobles et que tout le monde t'acclamait, je mourais d'envie de crier haut et fort qu'on avait le même sang, mais jamais je n'ai voulu profiter de ton aura naturelle pour prouver notre lien de parenté.

Aujourd'hui c'est avec fierté que j'annonce que cet homme était mon cousin et d'ailleurs le meilleur cousin qui soit. Je pense à mon père que tu appelais affectueusement "Tonton préféré" je n'imagine même pas sa douleur et celle de toute notre famille. Sama xel dal na si yow Badou. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour la famille et pour le Sénégal. À jamais dans nos cœurs"

Cet article a été ouvert 176 fois.

Publié par Youssouf SANE editor