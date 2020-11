Appuyées par l’ONG Marie Stops etregroupéesautourdessœursunies de Ziguinchor, de la plateformedes femmes pour la paix en Casamance, de l’uniondes femmes commerçantes de ZiguinchoretduDaaraMameChérifYounoussAidara, «le cancer dusein touche plusieurs femmes dansnotre pays. Plus la détection de la maladieestrapide, plus les chances de guérisonsontgrandes, d'oùl'importancedudépistageprécoce. Noussavonsquelemoisd’octobreest un mois de sensibilisationàtraverslescampagnes de sensibilisation, c’estpourquoinousavons, avonsnotrepartenairel’ONG Marie Stops, organiséles 02 et 03 octobreprochaincettecampagne de dépistage qui vise à examiner plus de 500 femmes et 500 hommes », explique, devant la presse, ledéputé Mme CoumbaNdiayeprésidenteduréseaudes femmes leaders de la Casamance.

Pour cette femme âgée de 52 ans qui a requis l’anonymat, «j'ai eu mon premier cancer j'avais 34 ans. C'est un choc quand on l'apprend et qu'on doit faire face à un lourd traitement médical, mais au fond de soi, on a la rage de vivre et on se bat. Le choc, c'est aussi la méfiance de l'entourage, des amis qui parfois vous évitent et oublient de vous téléphoner. Tout devient difficile», a-t-elle déclaré.

A en croire toujours Mme Coumba Ndiaye, «le niveau actuel de détection permet d'atteindre de taux de guérison élevé en réduisant les gros traitements. D'où l'importance de s'informer régulièrement de son état de santé », a soutenu la présidente dudit réseau. «Il est important que chacune d’entre nous devienne actrice de son corps et de sa santé.

À partir de 50 ans, une mammographie doit être effectuée tous les deux ans», a prévenu Mme Coumba Ndiaye. Ces deux jours de consultations gratuites verront la participation de médecins traitants, de sages-femmes, et de toutes celles qui avec leurs compétences diverses, constituent une véritable force dans la lutte contre cette maladie pernicieuse.

IGFM