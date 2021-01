jeudi 21 janvier 2021 • 92 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plutôt discret sur le mercato, l'AS Monaco a frappé un grand coup en officialisant l'arrivée du talentueux et prometteur milieu offensif sénégalais du FC Bruges Krépin Diatta, renseigne Footmercato parcouru par IGFM.

L'été dernier, l'AS Monaco s'était montré actif aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Résultat, un groupe restreint, une cohésion retrouvée et quelques jolis coups réalisés comme Kevin Volland ou encore Axel Disasi. Cet hiver, Paul Mitchell s'était fait plutôt discret jusqu'à présent, sans doute pour mieux travailler en coulisses. Et le nouvel homme fort du mercato du club du Rocher n'a encore une fois pas déçu en offrant un renfort de choix à Niko Kovac en la personne de Krépin Diatta, le très prometteur international sénégalais de 21 ans du FC Bruges.

Le club de la Principauté a confirmé l'arrivée de celui que l'on compare à Sadio Mané. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour 5 saisons de Krépin Diatta, 21 ans, en provenance du Club Bruges», peut-on lire sur le communiqué. Pour devancer la forte concurrence européenne, l'ASM a dû longtemps négocier avec le club belge et a finalement trouvé un accord qui avoisinerait les 15 M€, avec un paiement échelonné sur 5 ans. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle.



Un CV déjà bien garni

Milieu offensif de talent, le joueur capable aussi bien de jouer à gauche qu'à droite sur le front de l'attaque, a notamment été élu meilleur jeune de la CAN 2019. Diatta, qui avait fait de la Ligue 1 sa priorité, dispose d'une forte marge de progression et possède déjà une solide expérience du football européen malgré ses 21 ans, comme l'attestent ses 12 matches de Ligue des Champions et 3 de Ligue Europa.

Pour Monaco et Niko Kovac, qui bénéficient déjà de l'apport du redoutable tandem Ben Yedder-Volland, il s'agit d'une solution supplémentaire en attaque. De quoi permettre encore plus à l'AS Monaco de venir se battre pour la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans un contexte économique difficile, l'AS Monaco a frappé fort sur le marché des transferts. À l'international sénégalais de jouer !