Officiel : la Premier League suspendue à son tour !

iGFM-(Dakar) Après les décisions prises en Espagne, en Italie et en France, c’est au tour de l’Angleterre de prendre ses dispositions. La Premier League et les autres championnats anglais sont pour l’heure suspendus jusqu’au 4 avril.

La FA (Fédération Anglaise de Football) fait un rétropédalage. Jeudi soir, cette dernière publiait un communiqué dans lequel était précisé que la 30ème journée de Premier League se disputerait bien ce week-end. C’était avant qu’Arsenal annonce que son manager espagnol Mikel Arteta soit touché par le coronavirus, et que Chelsea enchaîne en annonçant que Callum Hudson-Odoi était également frappé par le virus, alors qu’Everton et Bournemouth ont eux aussi annoncé des cas en interne.

Une situation rocambolesque qui a poussé la FA à organiser une réunion d’urgence ce vendredi matin. Jusqu’ici, les supporters étaient toujours accueillis dans les enceintes du Royaume, en témoigne la rencontre à Anfield, en Ligue des Champions, entre Liverpool et l’Atlético de Madrid alors que deux autres rencontres (PSG-BvB et Valencia-Atalanta) se sont jouées dans une ambiance morne et sans supporters. Ces dernières heures, les championnats italiens, espagnols, portugais, néerlandais et américains avaient déjà été suspendus officiellement.

Plus de football anglais au moins jusqu’au 4 avril

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel a également officialisé l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Dernier pays à ne pas avoir pris de mesure, l’Angleterre se trouvait sous le feu des projecteurs et on attendait impatiemment les décisions des patrons de la Premier League. Car outre Arsenal et Chelsea, Everton puis Bournemouth ont annoncé des mesures de précaution et ont confiné plusieurs de leurs membres ces dernières heures. Après de multiples échanges avec les différents acteurs, la FA a donc tranché vers 11h30.

« Suite à une décision unanime, tous les championnats sont suspendus jusqu’au 4 avril, en fonction des avis médicaux et des conditions à cette date. (…) Le but de la Premier League est de pouvoir reprogrammer les matches déplacés, même ceux des équipes de jeunes, lorsque les conditions sanitaires seront réunies », ont annoncé la Premier League, la FA et l’English Football League, assurant que la santé et la sécurité des supporters, des joueurs et des staffs étaient les priorités.

Footmercato