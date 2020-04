Officiel : la Premier League suspendue indéfiniment !

iGFM-(Dakar) Les différents acteurs du championnat anglais se réunissaient ce vendredi pour évoquer la fin de l’exercice en cours. En parallèle, les hautes sphères de la Premier League souhaitaient évoquer les différentes mesures à adopter pour la lutte contre le coronavirus.

Depuis plusieurs jours, l’Angleterre ne comptait plus les rumeurs liées à l’avenir de la Premier League. Ainsi, les médias du Royaume ont évoqué plusieurs pistes pour achever l’exercice 2019-2020. La plus récente proposait même de terminer la saison en Chine ! Autant d’extrapolations qui ont nourri les multiples échanges entre les amateurs du championnat anglais. Ce vendredi, les hautes sphères de la Premier League se réunissaient encore une fois pour trancher concernant la suite de la saison. L’annulation de cette dernière allait-elle être décidée par les différents acteurs ?

C’est par le biais d’un communiqué officiel que la Premier League a dévoilé sa décision. Un temps espérée, la reprise des hostilités n’interviendra pas en mai prochain. La suspension des compétitions domestiques est ainsi prolongée jusqu’à nouvel ordre. « Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai, et que la saison 2019/20 ne reviendra que lorsqu’elle sera sûre et appropriée. La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les parties prenantes, à mesure que l’impact de la pandémie COVID-19 se développe et que nous travaillons ensemble pendant cette période très difficile », précise notamment le communiqué.

Les annonces fortes de la Premier League

Autre sujet brûlant lors de cette réunion au sommet, l’attitude à adopter face à la pandémie de coronavirus sur le plan économique. On le sait, les clubs éprouvent des difficultés financières depuis la suspension de la Premier League, et les différents acteurs cherchaient les leviers à activer pour limiter la casse. Après multiples échanges, les joueurs devront accepter une baisse de leurs émoluments à hauteur de 30%. « Face à des pertes substantielles et continues pour la saison 2019/20 depuis le début de la suspension des matches et pour protéger l’emploi tout au long du jeu professionnel, les clubs de Premier League ont décidé à l’unanimité de consulter leurs joueurs concernant une combinaison de réductions conditionnelles et de reports s’élevant à 30 pour cent de la rémunération annuelle totale. Ces directives seront constamment réexaminées à mesure que les circonstances changeront », explique ainsi le communiqué.

En parallèle, la Premier League opte pour la carte de la solidarité avec les échelons inférieurs. Ainsi, les autres championnats disposeront d’une aide substantielle estimée à 125 millions de livres sterling pour appréhender au mieux cette crise sanitaire sans précédent. Enfin, l’Angleterre toute entière attendait avec impatience un geste fort du football anglais dans cette lutte contre le coronavirus. La Premier League décide ainsi de débloquer à effet immédiat la somme de 20 millions de livres sterling pour soutenir le Service National de Santé (NHS), les communautés, les familles et les personnes vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Autant d’annonces fortes qui devraient apaiser les tensions au sein du Royaume…