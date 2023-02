mardi 28 février 2023 • 357 lectures • 0 commentaires

Le pont de Marsassoum (Sédhiou, sud) va porter le nom de Famara Ibrahima Sagna. Il fut plusieurs fois ministre et président honoraire du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a annoncé.

"J’ai décidé de baptiser le pont du Diassing à Marsassoum au nom de Famara Ibrahima Sagna, un digne fils de la Casamance qui a beaucoup fait pour le Sénégal’’, a notamment dit le chef de l’Etat à l’ouverture du Conseil présidentiel territorialisé à Sédhiou.



"Ibrahima Famara Sagna est une personne consensuelle. Personne ne peut dire du mal de lui. C’est une personne que tout le monde respecte. Son attitude impose respect et admiration", a poursuivi Boubacar Tamba, enseignant à la retraite et notable à Marsassoum.



Selon lui, le parrain du pont de Marsassoum est un "homme d’Etat sur qui le pays a toujours compté et il peut encore continuer à compter sur lui".