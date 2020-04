OFFICIEL : PSG champion, OM et Rennes en C1, Toulouse et Amiens relégués

La saison 2019-2020 est officiellement terminée ! Comme annoncé ces dernières heures, la LFP a décidé de figer le classement de la Ligue 1 après la 28e journée de championnat avec l’application d’un quotient. Conséquences, l’OM et Rennes accompagnent le PSG en Ligue des Champions, tandis que Lyon n’est pas européen. Amiens et Toulouse sont relégués en L2.

Les clubs de Ligue 1 sont désormais fixés ! Comme annoncé par plusieurs médias ces dernières heures, la LFP a acté l’arrêt de la saison 2019-2020 ce jeudi. La Ligue a également officialisé le classement final du championnat.

L’option retenue est celle d’un classement figé après la 28e journée avec l’application d’un quotient (le total de points divisé par le nombre de matchs joués) en raison du report de Strasbourg-PSG ! Le classement final «est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues» , indique la LFP.

Le PSG champion, OM et Rennes en C1

Première conséquence d’une telle décision, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France. Le titre est bien décerné malgré l’arrêt de la saison. Deuxième information de taille, le Paris SG est accompagné sur le podium de Marseille (2e) et de Rennes (3e), qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions.

Lille (4e) disputera donc la Ligue Europa la saison prochaine. Nice (5e) et Reims (6e) accompagneront les Lillois en C3 si les finales des coupes nationales ne se jouaient pas. Enfin, Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2 alors que Lorient, sacré champion de L2, et Lens font le chemin inverse pour retrouver l’élite la saison prochaine.

Lyon n’est pas européen

7e de ce classement, Lyon n’est donc pas qualifié pour une Coupe d’Europe. A moins de remporter la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, si elle peut se jouer, ou celle de la Ligue des Champions. Ce qui risque de faire grincer des dents le président lyonnais Jean-Michel Aulas alors que la seconde option étudiée par la LFP, à savoir un classement figé après la 27e journée (la dernière disputée intégralement), plaçait l’OL à la 5e place.

Concernant la prochaine saison, le «Conseil d’Administration rappelle l’objectif de démarrer la Ligue 1 et la Ligue 2 au plus tard les 22 et 23 août 2020. La date définitive de la reprise sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs (Médiapro, Canal+, Free, beIN SPORTS), et en tenant compte des décisions gouvernementales».

Le classement final de la saison de Ligue 1 2019-2020 :

Paris Saint-Germain : 2,52 Marseille : 2,00 Rennes : 1,79 Lille : 1,75 Nice : 1,46 Reims : 1,46 Lyon : 1,43 Montpellier : 1,43 Monaco : 1,43 Strasbourg : 1,41 Angers : 1,39 Bordeaux : 1,32 Nantes : 1,32 Brest : 1,21 Metz : 1,21 Dijon : 1,07 Saint-Etienne : 1,07 Nîmes : 0,96 Amiens : 0,82 Toulouse : 0,46

