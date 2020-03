Offre de 104 milliards : Sadio Mané doit-il aller au Real Madrid?

iGFM-(Dakar) Dans le viseur du Real Madrid, Sadio Mané pourrait faire l’objet d’une autre offre historique l’été prochain après la première faite cette semaine. Mais Liverpool doit-il laisser partir l’enfant de Bambali vers la capitale espagnole ?

Décidément, l’avenir de l’international sénégalais risque de faire l’objet de toutes les rumeurs d’ici le prochain mercato estival. Recruté par Liverpool en 2016 malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, Sadio Mané resterait le grand objectif de Florentino Pérez pour l’été 2020, et le club merengue semble déjà obtenir gain de cause cette fois-ci. Le Daily Mirror révèle que le Real Madrid a mis sur la table 104 milliards de Francs CFA, pour enrôler le numéro 10 des Reds.

Cette grosse somme pousserait en interne afin que le joueur rejoigne l’Espagne l’été prochain. Un départ que pourrait d’ailleurs voir d’un bon œil l’attaquant de 27 ans, qui a presque tout gagné avec Liverpool. Un titre de Premier League en fin de saison devrait pousser Mané à revoir l’intérêt du Real.

Après la PL, un nouveau challenge vers la capitale espagnole

Si le Real Madrid est prêt à acheter Sadio Mané, il faudra qu’il casque très fort. Déjà, l’attaquant sénégalais est sous contrat jusqu’en 2023. Ce qui veut dire que les Merengues ont bien fait de débourser ce gros montant pour convaincre les dirigeants de Liverpool de le céder. Aller du côté de Madrid est nouveau challenge pour Mané, qui a déjà tout remporté avec les Reds (Ligue des Champions, Mondial des Clubs, Super Coupe d’Europe). En plus, l’attaquant sénégalais a déjà marqué les esprits à Liverpool et en Premier League. Du coup, avec le Real, il se glorifiera de porter les couleurs du plus grand club européen, le plus titré avec 13 Ligue des Champions.

Sadio Mané qui semble n’avoir plus rien à prouver à Liverpool, pourrait donc tenter une nouvelle aventure en Espagne où il pourra donner plus d’envergure à sa carrière.

Mamadou Salif GUEYE