iGFM - (Dakar) À l’exception du Président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), les 11 membres du corps de contrôle sont au bout de leur mandat.

Hormis Serigne Bassirou Guèye, élu à la tête de l’Ofnac au mois de décembre 2022, le mandat de tous les 11 autres membres de cette institution expire, à partir d'aujourd'hui, vendredi 24 février 2023. Et, dans ce groupe, il y a cinq (s) qui ne peuvent plus être reconduits parce qu'ayant bouclé leurs deux mandats de 5 ans à l'Ofnac.



Une situation qui nécessite une réaction d'urgence pour sauver le corps de contrôle du vide dans lequel il sera plongé à partir de ce vendredi 24 février 2023. Et pour ce faire, le décret du chef de l'Etat, Macky Sall, est attendu pour permettre à cette institution de pouvoir continuer légalement sa mission de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, les pratiques assimilées.