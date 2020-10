dimanche 4 octobre 2020 • 51 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A quelques heures de l'Olympico entre l'OL et l'OM, pour la clôture de la 6ème journée de Ligue 1 française, Mamadou Niang a lancé les hostilités.

Une rivalité sur et en dehors du terrain. Ce dimanche soir (19h GMT) au Groupama Stadium se disputera une rencontre entre deux clubs rivaux : l'OL et l'OM. Une affiche qui a souvent donné des matchs chauds et intenses sur le terrain mais aussi entre supporters qui n'hésitent pas à se chambrer dès que l'occasion se présente.

Et elle s'est présentée pour Mamadou Niang, qui a joué à Marseille entre 2005 et 2010. Dans un entretien à Téléfoot, l'ancien international sénégalais a lancé les hostilités : « je pense qu’avec un Florian Thauvin et un Dimitri Payet à 100%, ce n’est pas le même OM. On le sait tous. Il n’y aura toujours qu’un seul Olympique et c’est l’Olympique de Marseille ».