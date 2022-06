dimanche 26 juin 2022 • 164 lectures • 0 commentaires

Premier secrétaire du Parti socialiste (Ps) et Député français, Olivier Faure réclame la libération des leaders de l’opposition, arrêtés depuis vendredi dernier.

Le tension préélectorale au Sénégal, marquée par les manifestations et arrestations de leaders politique, est évoquée par les hommes politiques français. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti socialiste français a déclaré qu'aujourd'hui, «La démocratie Sénégalaise est piétinée.» Et d’ajouter que «La liberté de manifester est entravée, la justice instrumentalisée.» «Les députés d’opposition Déthié Fall, Mame Diarra Fam, Bara Dolly Mbacké et le maire Ahmed Aïdara doivent être libérés», a-t-il asséné.



Suffisant pour faire réagir des autorités sénégalaises à l’image de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement : « Aviez-vous soutenu de manière aussi péremptoire et paternaliste que la justice française était “instrumentalisée” lorsque François Fillon, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, etc. étaient mis en examen, voire condamnés en France ?»,a-t-il réagi sur Tweeter. Une question qui restera sans réponse sur le mur du député français.



