iGFM (Dakar) Revenu à la compétition après une longue blessure (plus de 3 mois), Sadio Mané peine à retrouver son meilleur niveau. Le président du Bayern, Olivier Kahn, a dévoilé le vrai problème.

Après six saisons passées sous les couleurs de Liverpool, Sadio Mané a décidé de rejoindre le Bayern Munich cet été. Malgré une période où il a évidemment dû s'adapter à ses partenaires et à un nouveau championnat, le Sénégalais a réalisé un bon début de saison avec 11 buts et 5 passes décisives avant la Coupe du monde. Malheureusement, sa fracture de péroné droit l'a éloigné des terrains jusqu'à mi-février.



Revenu à la compétition depuis un mois et demi, Mané ne parvient pas à retrouver le chemin des filets. Son dernier but avec les Bavarois remonte au 29 octobre dernier. Depuis son retour, il reste notamment sur 8 matchs sans marquer, même si le natif de Bambali a brisé cette série avec le Sénégal face au Mozambique fin mars. Interrogé sur le sujet, Oliver Kahn a estimé que cette période de moins bien pouvait également s'expliquer par la grosse concurrence qui règle au sein du leader de Bundesliga.



"À Liverpool, il n'avait pas de véritable concurrence"



"À Liverpool, Sadio a excellé comme ailier, mais il n'avait pas véritablement de concurrence, il était assuré d'être titulaire à chaque rencontre, relève l'ancien gardien. Chez nous, la concurrence à son poste est énorme. C'est une situation qu'il ne connaissait pas et à laquelle il doit s'habituer."



Le Sénégalais garde tout de même la confiance de son entraîneur Thomas Tuchel, qui a déclaré qu'il n'avait : “aucun doute sur les capacités de Sadio”. Il pense que l'ancien Reds doit encore “peaufiner ses automatismes avec ses coéquipiers."