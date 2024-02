lundi 26 février 2024 • 561 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Auteur d'un des quatre buts marseillais contre Montpellier (4-1) dimanche soir en Ligue 1 française, l'international sénégalais, Iliman Ndiaye, a raconté l'émotion au Vélodrome.

"Je pense que je l'ai bien vécu, on l'a bien vécu en équipe et j'aimerais aussi saluer les supporters. Ça fait plaisir de gagner deux matchs d'affilée, ça fait longtemps qu'on n'a pas trop gagné de matchs d'affilée comme ça. Donc voilà, ça fait du bien."



Premier but marqué au Vélodrome



"Je ne savais même pas comment célébrer. J'ai presque oublié ma célébration. Mais non, j'étais trop content, j'avais les émotions. J'ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis que je suis petit. Et voilà, ça arrive aujourd'hui et j'espère que ce n'est pas le dernier."



Des ondes particulières



"Oui, je sentais un peu que c'était un peu "moi" sur le terrain aujourd'hui. J'essayais de prendre les bonnes décisions avec le ballon, faire les bons choix pour mes coéquipiers, et voilà, sans m'enflammer, j'aimerais dire que j'ai fait l'un de mes meilleurs matchs à l'OM."



Organisation



"Oui, bien sûr, déjà les consignes du coach que nous avons bien appliquées aujourd'hui, et puis après, c'est normal qu'on se parle entre joueurs, comme ça on sait ce qu'on va faire entre nous. Donc voilà, comme je l'ai dit, je pense que ça a bien marché aujourd'hui."



Fin de crise ?



"Ce n'est pas encore fini, il nous reste encore des matchs à gagner, des matchs à jouer. Comme je l'ai dit, on est content d'avoir gagné deux matchs d'affilée, ça nous fait du bien. Il faudra continuer à travailler, ne pas s'enflammer."