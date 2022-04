dimanche 10 avril 2022 • 537 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Bamba Dieng a encore marqué, ce dimanche, à l'occasion du dernier match de la 31e journée de Ligue 1 française, qui opposait l'Olympique de Marseille à Montpellier.

C'est allé très vite, trop vite pour la défense du MHSC. Bien lancé en profondeur par Rongier, Harit résiste au retour d'Estève et donne un véritable ballon de but à Bamba Dieng qui n'a plus qu'à finir. Un but matinal du Sénégalais inscrit à la 9e minute de jeu qui permet aux Olympiens de prendre très vite l'avantage. Avant que les Marseillais ne doublent la mise grâce à Under qui bat Omlin avec une grande facilité. Score final, 2-0 pour Marseille malgré le rouge en fin de match du gardien Omlin (90e).

Au classement, l'OM reste deuxième avec 3 points d'avance sur Rennes alors que Montpellier pointe à la 11eme place.