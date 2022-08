jeudi 25 août 2022 • 502 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Placé sur le marché des transferts cet été, la situation de Bamba Dieng pourrait changer dans les prochaines heures, informe Footmercato.

Forcément, les téléphones vont sonner lors de ce sprint final du mercato. Le Sénégalais mis de côté depuis la préparation, ne va pas tarder à être fixé sur son avenir. À l’instant, aucune discussion n’a commencé avec Fulham, dont l’intérêt a filtré récemment. L’OM reste ouvert aux offres, mais pas de prêt. Soit il (Bamba) est transféré, soit il reste.



Mais, le champion d'Afrique, qui, un temps, voulait rester et s’imposer, préfère prolonger et partir en prêt pour une année. Ce que l’OM ne veut pas entendre. Pour l’heure, Brest, Nice et Lorient aimeraient le récupérer en prêt. Ce qui ne convient pas à l’Olympique de Marseille.



En tout cas, la situation du jeune Lion crispe, de son côté, un peu tout le monde.