iGFM (Dakar) Coup de tonnerre à l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué, Frank McCourt annonce mettre un terme à la mission de Jacques-Henri Eyraud comme président délégué. Pour le remplacer, il nomme Pablo Longoria, qui était head of football du club.

L'Olympique de Marseille vit une fin de semaine très agitée. Dans un communiqué envoyé à la presse, Frank McCourt annonce le départ de Jacques-Henri Eyraud comme président délégué du club. Son remplaçant est bien connu sur la Canebière puisqu'il s'agit de Pablo Longoria, qui occupait depuis cet été la fonction de head of football du club. Ce n'est pas la seule grande nouvelle puisque le propriétaire américain informe officiellement de la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de touche.

«Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre à l’OM. Pablo Longoria est nommé président du directoire de l’OM, Jorge Sampaoli, entraîneur de renommée internationale, est nommé à la tête de l'équipe première. Frank McCourt se rend à Marseille pour y rencontrer des groupes de supporters et des dirigeants locaux. (...) Pablo Longoria devient le président du directoire et président de l’OM avec effet immédiat. A ce titre, Longoria sera responsable de la gestion du club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique », dévoile en premier lieu ce communiqué.

Eyraud part, Sampaoli arrive

Après des mois de tensions avec les supporters, Jacques-Henri Eyraud ne pouvait plus tenir. Entre déclarations chocs, envahissement de la Commanderie par des fans et départ d'André Villas-Boas, le désormais ancien président du club faisait nourrir trop de rancœur. Arrivé en octobre 2016 à la tête du club lors du rachat par McCourt, JHE aura clamé haut et fort ses ambitions, avant qu'elles ne se retournent contre lui. Il croisera la route de Jorge Sampaoli, nommé à la tête de l'équipe première, en tant que membre du conseil de surveillance de l'OM.

«Jorge Sampaoli a signé un contrat avec le club jusqu'en juin 2023. C'est un grand tacticien, avec une expérience d'entraîneur au plus haut niveau. Sampaoli est reconnu pour privilégier le jeu d’attaque. C’est un système de jeu qu'il a déployé tout au long de sa longue et fructueuse carrière. Il a dirigé les sélections nationales d'Argentine et du Chili, et les équipes du Sevilla FC en Espagne, ainsi que du Santos FC et du Clube Atlético Mineiro au Brésil.» Une page se tourne à l'OM pour en ouvrir une autre.

Avec Footmercato