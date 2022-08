OM: Le club le plus riche du monde prêt à sauver Bamba Dieng ?

mardi 9 août 2022 • 1663 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille et plus particulièrement par Igor Tudor qui ne compte pas l’utiliser, Bamba Dieng pourrait se relancer en Premier League et dans un grand club.

Selon plusieurs mèdias francais, Newcastle aurait fait de Bamba Dieng l'une de ses nouvelles priorités pour cette fin de mercato. Après avoir manifesté leur intérêt lors du dernier mercato hivernal, les Magpies reviendraient à la charge.

"Désormais désigné comme étant le club le plus riche du monde depuis son passage sous pavillon saoudien, le club anglais aurait fait de Paqueta et de Bamba Dieng ses priorités pour renforcer son secteur offensif.", lit-on dans le magazine sportif 90mn.

Publié par Birame Ndour editor