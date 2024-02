lundi 26 février 2024 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, a parlé des performances de deux Sénégalais, Iliman Ndiaye et de Ismaila Sarr. C'est lors d'une interview accordée au Phoceen.

"Que ce sont des joueurs avec du potentiel. Pendant les jours, il fallait d'abord parler avec les cadres pour les remonter, et ensuite parler avec les jeunes joueurs, des joueurs d'avenir, mais ici, c'est dur. Et s'ils avaient été choisis, leur faire comprendre qu'ils allaient y arriver. Mais il y avait une période un peu de doute, mais qu'ils allaient y arriver."



"Je connaissais bien le Sénégal"



"Moi, je les connaissais, puisque j'ai travaillé un peu en Afrique, donc je connaissais bien le Sénégal, toutes les équipes. Et quand je les voyais jouer, je me disais, 'wow, il y a du potentiel'. Mais pour s'exprimer à Marseille, au Vélodrome, devant 60 000, ça ne vient pas comme ça. Il faut un petit déclic, un petit laps de temps, et c'est ce que je leur ai dit. J'étais persuadé... persuadé on ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas comment va vous répondre un gamin que vous mettez titulaire, mais j'avais envie de le tenter maintenant parce que le match de jeudi nous avait quand même desinhibés je trouve."



"Des sur les côtés qui vont vite et des gens dans l'axe techniquement forts"



"J'ai senti des gens qui avaient une chape de plomb un peu moins lourde sur les épaules, donc il fallait faire des choix sur des joueurs. Jeudi c'était avec un attaquant costaud parce qu'on allait jouer long, parce que je ne voulais pas qu'on sorte le ballon de derrière pour ne pas perdre confiance. Aujourd'hui, il fallait plus jouer, donc il fallait plus soit des gens sur les côtés qui vont vite, soit des gens dans l'axe qui techniquement sont forts. Et ils ont répondu."