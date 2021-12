vendredi 10 décembre 2021 • 352 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Bamba Dieng a vu son contrat revalorisé à l'OM. Il est toujours lié à Marseille jusqu'en 2024, renseigne Le Phocéen.

Le jeune attaquant international sénégalais de l'OM Bamba Dieng a prolongé son contrat ces derniers mois avec le club olympien et est lié à Marseille jusqu'en 2024. Ce vendredi, le club a même officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Si le club olympien n'en dit pas plus, il s'agit, selon les informations du Phocéen, d'une revalorisation salariale pour l'attaquant de 21 ans. Ce qui est mérité.

"Une marque de confiance"

«La belle histoire continue pour Bamba Dieng. Arrivé à 20 ans en octobre 2020 en provenance de l’Institut Diambars au Sénégal avec qui il avait marqué 12 buts en 14 matchs, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng s’est rapidement adapté au rythme du championnat de France. Buteur la saison passée en Coupe de France à Auxerre quatre mois seulement après ses premiers pas au centre Robert Louis-Dreyfus, le jeune Sénégalais s’est notamment illustré, au cours de ses 12 apparitions en Ligue 1 Uber Eats cette saison, en marquant 3 buts dont un doublé à Monaco et en délivrant 1 passe décisive. Ce nouveau contrat est une marque de confiance de la part de l’Olympique de Marseille dans la progression de Bamba Dieng», écrit le club olympien.

Une très bonne nouvelle pour le Sénégalais à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.

