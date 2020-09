samedi 26 septembre 2020 • 48 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les deux Sénégalais, Opa Nguette et Ibrahima Niane (FC Metz) devraient débuter contre l'Olympique de Marseille, ce soir, lors de la 5e journée de Ligue 1 française.

Pour son troisième match de la saison au Vélodrome, Marseille reçoit, ce soir (19hGMT) le FC Metz. Des Olympiens qui tenteront de remporter trois points précieux dans la course au podium. Côté Messin, l'objectif sera différent. Empêtrés à la 17e place, les grenats tenteront de prendre leurs distances avec la zone de relégation.

André Villas-Boas ne devrait pas innover, pour cette rencontre, et aligner un 4-3-3 au sein duquel Steve Mandanda gardera les buts marseillais. En défense, Yuto Nagatomo, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakaï devraient être titularisés. Boubacar Kamara retrouvera son poste de sentinelle derrière le duo Sanson-Rongier. Enfin devant, Dimitri Payet et Florian Thauvin tenteront d'alimenter Dario Benedetto, dont le compteur en Ligue 1 est toujours bloqué à 0 but.

De son côté, Vincent Hognon devrait lui aussi reconduire son 4-3-3 habituel. Oukidja prendra place dans les cages messines, derrière une défense à quatre, constituée de Udol, de Boye, de Bronn et de Centonze. Dans l'entrejeu, Angban, Fofana et Maïga devraient être alignés. Enfin, Opa Nguette, Farid Boulaya et Ibrahima Niane se chargeront de l'animation offensive lorraine.