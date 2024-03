dimanche 3 mars 2024 • 223 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'international sénégalais, Pape Gueye, s'est exprimé sur sa mise à l'écart à l'Olympique de Marseille.

"Honnêtement, moi, j'étais focalisé sur ce que je faisais. À la CAN, j'étais sorti blessé malheureusement, donc je suis revenu au club. C'est vrai qu'il y a eu ce moment-là où j'étais, entre guillemets, écarté du groupe. Maintenant, moi, j'ai toujours travaillé. Maintenant, le coach a fait appel à moi, je suis très content d'être là, d'aider mes coéquipiers et j'espère que ça va continuer.



Je suis très heureux. En plus, on gagne ce match. Si on n'avait pas gagné, je n'aurais pas été content. Mais on gagne. Franchement, j'ai fait 60 minutes. Je pense qu'au fur et à mesure des matchs, je vais me sentir de mieux en mieux. Je suis très content."



"On n'attend que ça, du soutien du coach"



"Honnêtement, quand on est un joueur de foot, on n'attend que ça, du soutien du coach. Donc moi, je tiens à le (coach Gasset) remercier parce qu'il est arrivé dans une position où ce n'était pas facile pour lui. Et il a su prendre des décisions fortes. Et voilà, c'est pour ça que je le remercie.



Qu'on gagne les matchs. Moi, personnellement, je vais continuer à travailler, mais le plus important, c'est le collectif. Qu'on gagne encore beaucoup de matchs, qu'on remporte plus de points et qu'on garde cette envie d'aller grappiller", a-t-il déclaré au micro du Phoceen TV.



Pape Gueye s'exprimait après la victoire de l'Olympique de Marseille, ce samedi sur la pelouse du Clermont Foot 6 (1-5), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Iliman Ndiaye a marqué l'un des buts marseillais.