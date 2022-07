samedi 23 juillet 2022 • 1709 lectures • 0 commentaires

A l'occasion du match amical contre Middlesbrough (défaite 2-0) vendredi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Igor Tudor a laissé Bamba Dieng sur le banc des remplaçants. Une manière de pousser l'attaquant sénégalais vers la sortie.

Après la défaite contre Norwich City (3-0) la semaine dernière, puis celle face à Middlesbrough (2-0) vendredi, Igor Tudor n'est pas inquiet. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a souligné la fatigue de son groupe en pleine préparation physique. Et pour le technicien, l'essentiel était ailleurs pour ce deuxième match amical.



Dieng laissé sur le banc



«Aujourd'hui notre objectif était de donner du temps de jeu aux joueurs et c'est ce que nous avons fait» , a confié le Croate aux médias de l'OM, dans une déclaration qui devrait faire bondir Bamba Dieng et son entourage.



Et pour cause, l'attaquant de 22 ans a été laissé sur le banc vendredi. Une décision plutôt étonnante sachant que ses concurrents Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et la recrue Luis Suarez ont tous participé à la rencontre. Ce n'est évidemment pas un choix sportif selon le journal L'Equipe, qui affirme que l'OM pousse tout simplement Dieng vers la sortie.



Le Sénégalais refuse de partir



Compte tenu de la cote de Dieng sur le marché des transferts, et notamment en Angleterre, le club phocéen se verrait bien conclure un gros transfert. On peut penser qu'une telle opération financerait le reste du recrutement de l'OM, notamment intéressé par l'attaquant du Borussia Mönchengladbach Alassane Pléa (29 ans), lui aussi capable de percuter et d'amener de la profondeur.



Le clan Dieng a vite compris le message de Tudor. Le problème pour le vice-champion de France, c'est que le Sénégalais n'a pas changé d'avis depuis janvier dernier. Malgré les sollicitations au mercato, l'ancien membre de l'académie Diambars refuse toujours de quitter l'OM à deux ans de la fin de son contrat. Autant dire que cette situation risque de créer des tensions dans les prochaines semaines.

