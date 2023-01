vendredi 13 janvier 2023 • 438 lectures • 0 commentaires

People 5 heures Taille

iGFM – (Dakar) Omar Sy a été critiqué ces dernières semaines, en France, surtout après ses propos sur l’Ukraine, mais aussi la menace d’expulsion qui plane sur 4 figurants de son film " Tirailleurs" sorti début janvier dans les salles de cinéma de l’hexagone. L’acteur franco-sénégalais n’est en rien ébranlé par les propos de ses contempteurs. Invité de l’émission Quotidien, il y a quelques jours, le cinéaste a clairement refusé de se justifier. Il a estimé qu’il ne devait « rien à personne ». « Je suis Fran

« Je sais où est mon cœur et je sais ce que je pense »

Sur RTL, son discours n’a pas changé. Il a même accusé ses détracteurs de vouloir mettre « un nuage de fumée autour de la promotion de (son) film ». Hier mercredi 11 janvier, la star d’Intouchables a accordé une interview à « Oui Hustle », une chaîne Youtube.

PUBLICITÉ

Dans la soirée, il a partagé sur Twitter un extrait de ses propos. « Je le sais, j’ai été pas mal critiqué en disant, ouais mais lui, il fait son truc, il n’est pas solidaire, il n’est pas ci , il n’est pas ça. Mais je sais qui je suis moi, je sais où est mon cœur et je sais ce que je pense. J’ai toujours dit, il viendra un moment où vous allez me connaître. Vous pensez me connaître, mais à un moment, vous allez me connaître » peut-on l'entendre dire dans l’extrait.

Les commentaires ont été plutôt favorables à l’artiste. Omar Sy est l’un des acteurs français les plus célèbres de ces dernières années. En dehors de l’hexagone, il a réussi à se frayer un chemin à Hollywood, aux États-Unis, pays dans lequel il habite d’ailleurs. Son dernier chef-d'œuvre « Tirailleurs » est sorti début janvier 2023.