iGFM – (Dakar) Il s’agit de Hapsatou Sy et Vincent Cerutti. La première a expliqué sur Twitter à propos du film : « J’ai hâte ! Un film incroyable que toute la jeunesse devrait voir, il y aurait moins de racisme. Bouleversée et émue. Faire face à l’histoire et rendre hommage à nos tirailleurs. Bravo Omar Sy ».

Et de répondre aux détracteurs d’Omar Sy en expliquant qu’il fallait lire précisément ce que l’acteur avait dit pour mieux comprendre qu’il n’y avait pas lieu d’en faire un scandale.

De son côté, le mari de cette dernière a assuré sur un post d’Omar Sy, sur Instagram : « Merci Hélène et Omar pour cette présentation en avant-première de « Tirailleurs » à Dakar. Un film historique que nous avons beaucoup aimé avec Hapsatou.

« On a pas tous la même mémoire mais on a tous la même histoire… » comme tu le dis si bien Omar et je crois que ce film devrait être projeté à tous nos collégiens ainsi qu’aux amnésiques en urgences. Un lm poignant, une histoire vraie, un retour vers le passé qui ne donne pas de leçon mais qui nous rappelle aussi pourquoi une flamme brûle sous l’Arc de Triomphe à Paris… »

« La méchanceté et la bêtise c’est pas utile ici franchement »

A ceux qui ont voulu le tacler, l’animateur de radio a tout de suite coupé court en assurant : « il y a erreur je crois que vous n’êtes pas sur le bon réseau social. Ici ce n’est pas Twitter c’est Instagram… on est dans la bienveillance et la sincérité. La méchanceté et la bêtise c’est pas utile ici franchement je vous assure vraiment hein ! Merci… »