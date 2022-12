lundi 19 décembre 2022 • 130 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans cette vie actuelle, Omar Sy et Hélène se sont en tout cas bien trouvés et ils s’aiment comme au premier jour.

Elle ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur sa moitié. « Je le trouve très humble. Je le trouve particulièrement intelligent. Généreux.

Et je trouve qu’il fait bien le distinguo entre ce qu’il peut vivre dans son métier et sa vie privée. Et je pense que c’est aussi pour ça que ça se passe aussi bien entre nous » , a-t-elle analysé.