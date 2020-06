Ombre Zion à cœur ouvert: « je n’ai plus rien à prouver »

iGFM-(Dakar) Son flow, sa voix et parfois son style ont fait de lui, l’un des artistes musiciens les plus populaires, les plus influents et les plus inventifs, de ces vingt dernières années dans notre pays. Ombré Zion puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient de lancer un nouveau single new single « Sa None », il y’a juste quelque jours pour concurrencer les 10 hits du moment.

Dans un entretien accordé à iGFM, il révèle que ce nouveau single annonce la couleur pour ses deux nouveaux albums qui seront bientôt disponibles sur le marché national et international.

Sans langue de bois, l’artiste a également listé les maux de la musique sénégalaise en général, et du Reggae en particulier dans notre pays.

Mame Fama GUEYE